Тбилиси, 1 марта, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Отправка страной добровольцев для участия в вооружённом конфликте является участием государства в этом конфликте. Об этом 1 марта заявил на брифинге председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на брифинге в Тбилиси.

Gd.ge Ираклий Кобахидзе

«Если разговор идёт о том, что правительство должно было дать разрешение на отправку добровольцев, которые должны включиться в боевые действия, это означает прямое включение Грузии в военный конфликт. Тут правительство, конечно, должно было принять ответственное решение», — сказал Кобахидзе.

Он отметил, что в США и Евросоюзе прямо заявили, что не будут участвовать в противостоянии Украины и России. По мнению политика, основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение» хотела организовать вылет бойцов, чтобы втянуть республику в конфликт.

На заявление журналистов, что из некоторых стран Европы могут выезжать добровольцы на защиту киевского режима, Кобахидзе отметил, что грузинские граждане также могут ехать на Украину через другие страны, и в этом случае Тбилиси не будет нести за них ответственность. Он также подчеркнул, что недопустима организованная отправка добровольцев.

Стоит отметить, ранее в порту Тбилиси собралось, по разным данным, от 30 до 60 человек, желающих отправиться на Украину для участия в боевых действиях. Украинскому самолёту, который должен был забрать их, не разрешили приземлиться.