Екатеринбург, 1 марта, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В Свердловской области объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Об этом сообщают синоптики.

Алексей Колчин ИА REGNUM Смог

Такие условия в области продержатся до 2 марта. Ранее в Уральском гидрометцентре сообщали о метеорологических условиях, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. НМУ ожидали с 25 по 28 февраля. Однако предупреждение о смоге продлили до 20:00 2 марта.

Отметим, 1 марта в Свердловской области объявили штурмовой предупреждение. Порывы ветра в регионе достигают 15−18 м/c.