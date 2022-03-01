Счастье, ЛНР, , 16:09 — REGNUM Казаки «Союза казаков-воинов России и зарубежья» сняли видеокадры из освобождённого от ВСУ города Счастье Луганской Народной Республики. Видео получено от луганчанина, продюсера фильма «Ополченочка» Романа Разума.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы идём по освобождённой дороге в город Счастье. Счастье наше! Наше Счастье! Мы восемь лет ждали, когда войдём в наши города» — ликуют ополченцы.

В городе Счастье сегодня впервые за восемь лет наступила тишина. От украинских силовиков остались брошенные пункты базирования, куда, по словам ополченцев ЛНР, приезжали инструкторы из США, Великобритании, стран НАТО. ОБ этом свидетельствует и брошенная здесь американская техника. Найденные противогазы свидетельствуют о готовности ВСУ к химической атаке ДНР и ЛНР.

На местном доме культуры казаки вывесили флаги России и ДНР. Местные жители поблагодарили ополченцев за их мужество, смелость и силу духа.

«Победа за нами! В руках наших — знамя! И русская слава летит над землёй. Победа за нами! Мы шли к ней годами. Свободный Донбасс, мы навеки с тобой!» — поют в городе Счастье казаки.