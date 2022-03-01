Москва, 1 марта, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 марта, по состоянию на 15:15 по мск котировки майского фьючерса на нефть марки Brent взлетают на 5,2%, до $103,06 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Pixabay.com Добыча нефти

«Отыгрывая растущие геополитические риски нефть упорно возвращается в зону выше $100 за баррель.

Многочисленные обещания руководства США и их союзников выбросить на рынок крупные запасы нефти из резервов, лишь ненадолго отбрасывают котировки назад.

22 марта состоится очередное заседание ОПЕК+. Вокруг этого распространяются спекуляции вокруг возможного исключения России из картеля, но, как видно, арабские страны занимают в конфликте России и Запада нейтральную позицию.

Также муссируется тема того, что из-за слишком высоких цен страны экспортеры могут нарастить квоты на добычу, чтобы не повышать инвестиционный поток в добычу в странах с высокой себестоимостью.

Однако возможности стран картеля по наращиванию добычи ограничены, а вероятность скорого возвращения на рынок иранской нефти снижает вероятность решения в пользу наращивания квот.

Данные о запасах в США при этом мало влияют на рынок. Скорее всего, что нефть пока сохранит восходящий тренд», — предполагает эксперт.

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