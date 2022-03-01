Триполи, , 16:14 — REGNUM Совет министров Ливийского правительства национального единства принял решение о реорганизации системы административного деления страны.

Ливия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным Fawasel, реформа предусматривает принятие новой системы административного деления ливийского государства, на 19 провинций, которые в свою очередь будут делиться на округа.

Губернаторы областей будут утверждаться правительством после выборов местного уровня, губернаторы округов станут представителями правительства, ответственными за реализацию решений властей «на местах».

По данным журналистов, реформа также предусматривает организацию специальных советов местного самоуправления.