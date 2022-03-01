Вашингтон, 1 марта, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Американский писатель Стивен Кинг поделился фотографией в поддержку украинцев. Он опубликовал снимок в личном Twitter-аккаунте.

pinguino k Стивен Кинг

https://twitter.com/StephenKing/status/1498384503840067584

На фотографии Кинг позирует в футболке с надписью: «Я с Украиной». Он также подписал свой пост: «Я обычно не выкладываю фотографии с собой, но сегодняшний день — исключение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Стивен Кинг написал новый фэнтези-роман под названием «Сказка» (Fairy Tale). Релиз книги запланирован на 6 сентября 2022 года.