Ташкент, 1 марта, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 1 марта провел встречу с председателем комитета по Северному экономическому сотрудничеству при президенте Южной Кореи Пак Чон Су. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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«Обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-южнокорейского сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах», — говорится в сообщении.

На встрече подчеркивалось, что «Новая Северная политика» Южной Кореи, нацеленная на укрепление экономических и политических связей со странами Евразии, созвучна с реализуемой региональной стратегией Узбекистана.

«Рассмотрены инициативы по расширению стратегического партнерства, в том числе ускорению переговоров по заключению Соглашения о свободной торговле», — говорится в сообщении политического ведомства.