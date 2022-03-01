Москва, , 15:55 — REGNUM По состоянию на 21 февраля текущего года, объём реализации молока сельскохозяйственными организациями России составил 51,39 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 3,4% или на 1,71 тыс. тонн, свидетельствуют оперативные данные Минсельхоза РФ.

Молоко Ukko-wc

Максимальные объема реализации молока достигнуты в Татарии, Удмуртии, Краснодарском крае, Воронежской, Кировской, Свердловской, Белгородской, Новосибирской, Ленинградской и Московской областях.

Кроме того, средний надой от одной коровы за сутки в среднем увеличился на 1,29 кг при сравнении с аналогичным периодом 2021 года и достиг 19,05 кг.

При этом в ряде регионов показатель надоя с одной коровы в сутки превысил 20 кг. Лидерами являются Карелия, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Краснодарский и Приморский края, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Рязанская, Тульская, Ярославская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Волгоградская, Кировская, Пензенская, Свердловская, Тюменская области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме планировали рассмотреть конкретные предложения и меры дополнительной поддержки молочной отрасли.

По словам замглавы комитета по аграрным вопросам Надежды Школкиной («Единая Россия»), молочная продукция, как лакмусовая бумажка, по ней определяется покупательная способность населения, что иногда делает отрасль неким заложником.

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