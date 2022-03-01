Казань, , 15:57 — REGNUM Житель Казани обратился в полицию с заявлением о совершенном в его отношении мошенничестве. После убеждений мнимых банковских сотрудников мужчина потерял почти 2,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Казани.

Киберпреступник Bankenverband — Bundesverband deutscher Banken

По словам пострадавшего, 16 февраля ему позвонил мужчина и представился работником банка. Якобы лицевой счет взломан и от его имени были оформлены несколько кредитов. Встречные займы позволят отменить эти операции, убедил звонивший. С 16 по 22 февраля по указаниям незнакомца мужчина в четырех банках оформил на большие суммы кредиты. Полученные деньги через банкомат им были переведены на продиктованный счет. Затем горожанин попытался созвониться с «банкиром», но тот перестал выходить на связь. Когда мужчина понял, что его обманули, обратился в полицию. Общий ущерб составил 2 млн 299 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, семейная пара из города Бугульмы пострадала от лжебанкиров и потеряла 1,140 млн рублей.

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