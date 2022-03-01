Брюссель, , 15:54 — REGNUM В настоящее время Европейский союз ведет обсуждение возможности отключения от международной системы платежей SWIFT российских банков ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ. Об этом 1 марта сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на предварительный список.

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Также указывается, что в этот список входит ряд банков, в отношении которых ЕС уже ввело санкционные меры и уточняется, что в списке нет Сбербанка и Газпромбанка.

При этом добавляется, что документ еще может быть изменен из-за того, что дискуссии между представителями правительств стран ЕС на встрече в Брюсселе продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра о «тотальной экономической войне» против России, заявив, что западным политикам следует следить за словами и помнить о перерастании экономических войн в настоящие.