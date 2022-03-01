Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 1 марта, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже растет на 2,3%, до 96,8 рубля. Евро дорожает на 0,94%, до 107 рублей за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На Московской бирже, сегодня, как и накануне, работает только валютная секция. Торги акциями, облигациями и фьючерсами не проводятся.

Новых санкций против России за прошедший день не объявлено, но вот некоторые контрдействия российских властей и регулятора несколько успокаивают участников рынка.

В частности, принято решение об обязательной продаже экспортерами валютной выручку ЦБ РФ, что должно поддержать ликвидность.

Это несколько сглаживает эффект от того, что ЦБ второй день не может поводить интервенции из-за заморозки его активов в западных банках.

Дополнительно рубль поддерживает решение запретить иностранным инвесторам выход из российских активов, а россиянам — перечислять средства на счета в зарубежных банках.

Также поддержку рублю оказывает ситуация на сырьевых рынках, где широким фронтом дорожают на фоне геополитических рисков все основные российские экспортные товары.

В то же время евро слабеет к доллару благодаря слабой статистике по региону и высоким инфляционным ожиданиям, поэтому и к рублю европейская валюта дорожает меньше.

Утром рубль уже предпринял попытку укрепления, но на фоне объявления России «экономической войны на уничтожение» министром финансов Франции оптимизм несколько увяз.

Ключевым фактором для укрепления рубля может стать быстрое и успешное для России завершение операции по защите Донбасса. Потенциал укрепления российской валюты существенный, но пока его будут периодически встряхивать новости геополитики», — считает эксперт.

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