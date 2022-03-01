Джакарта, 1 марта, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди сделала заявление об эвакуации индонезийских граждан с Украины, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

(сс) Prayitno Индонезия

«Эта ситуация, безусловно, сильно влияет на усилия правительства Индонезии по эвакуации граждан. Конечно, безопасность граждан Индонезии является нашим приоритетом», — отметила глава МИД Индонезии.

По данным МИД Индонезии, в Бухарест прибыли 25 граждан Индонезии.

По словам Ретно Марсуди, шесть граждан Индонезии успешно эвакуированы в Польшу, ещё 59 граждан Индонезии эвакуировали из Киева в Румынию.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что четвертая доза вакцины не является срочным шагом в настоящее время.