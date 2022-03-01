Минск, 1 марта, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Защита белорусско-украинской границы будет усилена 10 белорусскими батальонными тактическими группами. Об этом 1 марта в Минске заявил Александр Лукашенко на расширенном заседании совбеза и правительства Белоруссии, сообщает президентская пресс-служба.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Предприняты генералами нашими превентивные действия и вместо 5 батальонных тактических групп. Вместо пяти мы разворачиваем 10. Завтра-послезавтра по одному, по два мы будем до 10 наращивать усилия на южной границе. Это высокоподготовленные маневренные группы, которые готовы пресечь любую провокацию и любые военные действия против Белоруссии», — сообщил Лукашенко.

Он также рассказал о появившейся информации о том, что могут быть попытки проникновения в Белоруссию диверсионных групп с Украины. Лукашенко отметил: «Они очень сильно сейчас развернули диверсионные группы. И мы имеем информацию, что они нацелены на проникновение диверсионных групп на нашу территорию».

Лукашенко снова заявил о том, что «белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает», подчеркнув: «Мы можем это доказать кому угодно, но сегодня уже не надо. Американцы признали: мы не видим, чтобы Вооруженные силы Белоруссии принимали участие в этой операции. Более того, мы не видим, чтобы белорусская армия готовилась к участию в этой операции. Это в ответ на заявления наших беглых мерзавцев, которые развернули кампанию по всей Белоруссии, что завтра эти, эти, эти части будут введены на территорию Украины. Никаких мною решений не принималось. И без моего решения эти части не могут быть выведены даже из казармы».

«Более того, российское руководство никогда не ставило перед нами этот вопрос — о нашем участии в вооруженном конфликте, — добавил Лукашенко. — Вопрос, зачем? У них что, нет этих вооружений, которые есть у нас? У них что, не хватает людских ресурсов? Предостаточно. Умение воевать? Предостаточно. Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации в Украине. Нет такой необходимости. Мы прикрываем своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря для предотвращения проникновения в страну радикалов, оружия».

Белоруссия привела в готовность средства ПВО, сообщил Лукашенко, чтобы не допустить ударов в спину российским войскам. При этом он отметил: «Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы еще пятью батальонами».

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