Москва, , 15:47 — REGNUM Заявления Киева о возможности обзавестись ядерным оружием, указывает на то, что режим президента Украины Владимира Зеленского становится более опасным. Об этом в ходе выступления в формате видеообращения на сессии Конференции по разоружению заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня опасности, которые режим Зеленского представляет для соседних стран и международной безопасности в целом, существенно возросли после того, как власти, обосновавшиеся в Киеве, затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что прозвучавшие на этот счёт безответственные заявления — не пустая бравада, так как Украина располагает ещё советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия.

«Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность, — отметил российский министр. — Могу Вас заверить: Россия как ответственный член международного сообщества, приверженный своим обязательствам по нераспространению оружия массового уничтожения, предпринимает все необходимые меры для недопущения появления ядерного оружия и соответствующих технологий на Украине. Рассчитываем, что все отдают себе отчёт в необходимости решения этой проблемы».

Лавров также указал, что страны — члены Евросоюза пытаются уйти от честного диалога лицом к лицу, избрав путь односторонних нелегитимных санкций.

«Избрав путь односторонних нелегитимных санкций, страны ЕС пытаются уйти от честного диалога лицом к лицу, от прямых контактов, призванных способствовать нахождению политических развязок острых международных проблем», — сказал глава МИД РФ.

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По его словам, самая горячая на сегодняшний день проблема — трагедия Украины. Лавров подчеркнул, что «это результат попустительства западных покровителей преступному режиму, который там образовался после кровавого антиконституционного госпереворота в феврале 2014 года, осуществлённого вопреки гарантиям Германии, Польши и Франции под соглашением об урегулировании внутриукраинского кризиса».