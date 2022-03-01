Москва, , 15:46 — REGNUM Судя по всему, российская сторона не хочет спешить, выкладывая на стол все возможные контрсанкционные действия, ограничиваясь лишь теми, действие которых можно будет отменить в короткие сроки в случае, если на Западе смирятся с положением и пойдут на компромисс, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Ответные санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Принятые меры довольно ограниченные — их в отличие от санкций, вводимых Западом, нельзя назвать ни беспрецедентными, ни нарушающими сложившийся международный консенсус.

Санкции скорее, направлены на нивелирование негативного эффекта западных санкций, а не на оказание давления на контрагентов.

В первую очередь, для поддержания валютной ликвидности ЦБ РФ и курса рубля, принято решение об обязательной продаже экспортерами 80% экспортной выручки.

Это должно снизить опасения того, что у ЦБ в случае панических покупок валюты не хватит ресурсов. Такая схема существовала в России в 90-х и 2000-х годах.

Кроме того, приняты ограничения на вывод валюты из России на счета в зарубежных банках, это также связано с необходимостью ограничить вывод капитала.

Есть ещё ряд технических решений, призванных обеспечить стабилизацию положения в финансовой сфере. Дополнительные усилия для этого примет и ЦБ РФ.

Очевидно, что к таким мерам Запада в России были готовы и пока не считают ситуацию экстраординарной», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран.

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