Москва, , 15:45 — REGNUM Выход украинских силовиков к Азовскому морю в настоящее время полностью заблокирован. Об этом 1 марта сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

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«Передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями Вооруженных Сил Российской Федерации, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря. С сегодняшнего дня выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что российские войска 1 марта нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в результате чего были поражены два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО. В общей сложности на сегодняшний день уничтожено в общей сложности 1325 объектов военной инфраструктуры Украины

При этом официальный представитель Минобороны подчеркнул, что удары ВС России исключали поражение гражданской инфраструктуры и жилых домов на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее четыре населённых пункта Луганской Народной Республики подверглись обстрелам со стороны украинских военных.