Бишкек, 1 марта, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев и министр финансов Алмаз Бакетаев обсудили с представителями бизнес-ассоциаций проект Плана антикризисных мер по минимизации последствий резких колебаний курсов валют и спекуляций на валютном рынке. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики сегодня, 1 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Высокопоставленные чиновники отметили, что необходимо не допустить резкого повышения цен на товары и услуги.

Представители местного бизнес-сообщества акцентировали внимание на том, что из-за введённых против крупных российских банков «санкций» со стороны стран Запада возникли трудности при переводе денег зарубежным партнерам в иностранной валюте.

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Также играет важную роль волатильность обменного курса валют, что усложняет взаимодействие с другими бизнес-партнёрами.

В ответ на это Амангельдиев заявил, что комплекс антикризисных мер включает в себя рассмотрение возможности льготного финансирования для предпринимателей и сглаживания резких колебаний обменного курса нацвалюты за счёт валютных интервенций.

Также он сообщил, что правительство планирует оказать помощь юридическим лицам, получившим кредиты в иностранной валюте.

«Для недопущения спекулятивного роста цен на товары первой необходимости будет продолжен постоянный мониторинг цен крупных производителей, а также будут пополняться в необходимом объеме государственные материальные резервы социально значимых товаров», — пообещал министр экономики Киргизии.

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