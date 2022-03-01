Вашингтон, 1 марта, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Актёр сериала «Эйфория» Джейвон Уолтон дал интервью Esquire. Оно опубликовано на сайте издания 28 февраля.

Скриншот YouTube Зендея в сериале «Эйфория»

Актёр прокомментировал финальный эпизод шоу и смерть его персонажа Эштрея. Уолтон выразил надежду на то, что его герой всё же выжил после перестрелки с полицией. «Чувак, я просто надеюсь, что он жив… Вы знаете, что Фесу нужен Эш, а Эшу нужен Фес. Они оба действительно полагаются друг на друга, так что им обоим будет очень тяжело», — говорит он.

ИА REGNUM напоминает, что премьера финала второго сезона «Эйфории» состоялась 28 февраля 2022 года. Шоу стало вторым по популярности проектом HBO после «Игры престолов».