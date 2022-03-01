Тунис, 1 марта 2022, 15:49 — REGNUM Силы безопасности Туниса провели масштабную антитеррористическую операцию по ликвидации ячеек ряда радикальных группировок. Об этом 1 марта сообщает Babnet со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.

Флаг Туниса
Флаг Туниса

По последним данным, антитеррористическому управлению Национальной гвардии удалось арестовать 55 человек из числа членов радикальных групп и лиц, причастных к действиям террористической направленности.

Отмечается, что часть задержанных принадлежит к филиалу международной террористической организации «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).