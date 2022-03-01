Тунис, , 15:49 — REGNUM Силы безопасности Туниса провели масштабную антитеррористическую операцию по ликвидации ячеек ряда радикальных группировок. Об этом 1 марта сообщает Babnet со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.

Флаг Туниса

По последним данным, антитеррористическому управлению Национальной гвардии удалось арестовать 55 человек из числа членов радикальных групп и лиц, причастных к действиям террористической направленности.

Отмечается, что часть задержанных принадлежит к филиалу международной террористической организации «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).