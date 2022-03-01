Набережные Челны, Татарстан, 1 марта, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В подвальном помещении спа-салона в городе Набережные Челны было организовано проведение азартных игр и приобретено необходимое оборудование. Установили и пресекли незаконную игорную деятельность сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

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Помещение оборудовали компьютерами с игровыми платами. При осмотре салона были изъяты системные блоки, мониторы, сотовые телефоны и денежные средства. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). Устанавливаются лица, причастные к организации подпольного казино.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в конце 2021 года в одном из домов в поселке Зяб города Набережные Челны обнаружили игровой салон, осуществляющий незаконное проведение азартных игр.

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