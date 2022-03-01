Новокуйбышевск, Самарская область, , 15:41 — REGNUM Представителя организации заподозрили в совершении мошенничества при выполнении ремонтных работ в рамках реализации национального проекта в Самарской области. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

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По версии следствия, с июня 2019 года по июль 2020 года фигурант уголовного дела, действуя в интересах фирмы, подготовил и утвердил акты о приемке выполненных ремонтных работ, содержащие ложную информацию относительно их объемов по ранее заключенным муниципальным контрактам, в том числе в рамках реализации нацпроекта «Образование».

В материалах дела указано, что на основании этих документов из муниципального бюджета на расчетные счета фирмы были перечислены деньги, часть из которых в размере свыше четырех млн рублей были похищены.

Отмечается, что следователи г. Новокуйбышевска выявили пять эпизодов подобной противоправной деятельности фигуранта уголовного дела.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Расследование дела продолжается.