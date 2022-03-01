Москва, 1 марта, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Создателей российских карт «Мир», до этого довольно мало востребованных и продвигавшихся исключительно за счёт перевода на них социальных выплат и зарплат госслужащих, можно поздравить. Их продукт неожиданно получил уникальное конкурентное преимущество, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Mironline.ru Платежные карты «Мир»

«Поскольку Visa, вполне вероятно, вскоре последует примеру Mastercard, ограничив использование карт своей системы для российских банков, оказавшихся под санкциями, спрос на карты «Мир» резко возрастет.

Ведь в числе санкционных несколько крупнейших российских банков, и большинство их клиентов предпочтут выпустить новые карты, а не менять банк. Кроме того, интерес к картам этой системы возрастёт и у клиентов других работающих в России банков, ведь нет никакой гарантии, что санкции не будут расширены на страну в целом.

Прежде серьёзным недостатком карт «Мир» в глазах пользователей было то, что их практически нигде не принимали за рубежом. Но сейчас это уже не столь критично, поскольку ЕС и Россия взаимно закрыли друг для друга воздушное пространство.

Туристические потоки так или иначе будут переориентироваться, поскольку до момента, пока эту нишу заполнят авиаперевозчики из других стран, полёты в Европу будут слишком дороги, а вот на альтернативных направлениях могут даже подешеветь.

Так что у стран, в которые переориентируется поток русских туристов, будет хороший повод внедрить приём карт этой системы у себя.

В результате российские банки будут платить за пользование системой платежей не иностранным компаниям, а российской.

Ну и, вероятно, серьёзно возрастёт популярность в России карт китайской системы Unionpay, довольно широко распространённой уже в мире», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, международная платёжная система Mastercard отключила несколько российских финансовых организаций от своей платежной системы, следуя «санкционным распоряжениям».

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