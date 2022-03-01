Екатеринбург, , 15:36 — REGNUM Свердловского детского омбудсмена Игоря Морокова пристыдили за доклад об итогах деятельности в 2021 году. Об этом сообщают СМИ. По подсчетам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области документ содержал более 100 ошибок.

Наличие множества ошибок в докладе возмутило ряд депутатов. В частности, Вячеслав Вегнер указал на конкретные ошибки в тексте и поинтересовался сколько народных денег было потрачено на подготовку документа. В ответ Мороков заявил, что на разработку доклада потрачено 120 тысяч рублей и он «готов отчитаться о каждой копейке».

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина не только акцентировала внимание на множестве ошибок в докладе омбудсмена, но и предложила поработать над содержанием документа. Доклад решили принять к сведению. Однако документ опубликуют только после исправления замечаний.