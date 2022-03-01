Москва, 1 марта, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России обсуждает конкретных виновных в событиях на Украине и правовую оценку совершенным деяниям, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.

Council.gov.ru Андрей Климов

«Мы хотели бы обсудить конкретных виновных, — за мнение не наказывают, наказывать должны за сам факт совершения деяния», — уточнил глава комиссии Андрей Климов.

Он подчеркнул, что в 2014 году было конкретное деяние, госпереворот.

«Мы ищем подходы, чтобы правовым образом дать оценку совершенных деянию», — уточнил сенатор.

Так, говорит он, экс-президент Польши Лех Валенса на днях прямо заклинал нанести военный удар по Москве.

Сенатор также напомнил, что нынешний американский президент Джо Байден лично курировал при Бараке Обаме реализацию киевского путча и, по сути, превращение украинской земли в театр военных действий против Российской Федерации. Сам же Обама еще восемь лет назад грозился порвать Россию в клочья, добавил Климов.

«Разве все эти и подобные им фигуранты не заслуживают серьезной правовой оценки?» — задает он вопрос.