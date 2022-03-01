Вашингтон, , 15:52 — REGNUM Австралийский актёр Коди Смит-Макфи, известный по роли в вестерне «Власть пса», примет участие в съёмках нового сериала Альфонсо Куарона. Соответствующую информацию опубликовал портал KinoNews 1 марта.

Коди Смит-Макфи Скриншот YouTube

Извесно, что Смит-Макфи получит одну из главных ролей в сериале «Все совпадения случайны». Сам Куарон выступит сценаристом, постановщиком и исполнительным продюсером будущего проекта.

Напомним, что Альфонсо Куарон за свою карьеру успел выступить в роли режиссёра восьми различных картин. Одной из его наиболее популярных работ является технотриллер «Гравитация».

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