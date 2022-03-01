Вашингтон, 1 марта, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Австралийский актёр Коди Смит-Макфи, известный по роли в вестерне «Власть пса», примет участие в съёмках нового сериала Альфонсо Куарона. Соответствующую информацию опубликовал портал KinoNews 1 марта.

Скриншот YouTube Коди Смит-Макфи

Извесно, что Смит-Макфи получит одну из главных ролей в сериале «Все совпадения случайны». Сам Куарон выступит сценаристом, постановщиком и исполнительным продюсером будущего проекта.

Напомним, что Альфонсо Куарон за свою карьеру успел выступить в роли режиссёра восьми различных картин. Одной из его наиболее популярных работ является технотриллер «Гравитация».