Берлин, 1 марта, 2022, 15:56 — ИА Регнум. России следует прекратить военную операцию на Украине и вернуться на дипломатический путь решения конфликта, заявил канцлер Германии Олаф Шольц 1 марта на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

Bundesregierung/Kugler Олаф Шольц

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По словам германского канцлера, если военные действия на Украине не будут остановлены, Западу придётся ввести против России новые санкции. Он добавил, что почти уверен в принятии новых пакетов антироссийских мер. «Я не могу упустить возможности вместе с моим коллегой призвать российского президента незамедлительно остановить все боевые действия, отвести войска РФ и вернуться к диалогу», — сказал Шольц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шольц заявил, что российская военная спецоперация на Украине вынудила Берлин начать поставки вооружения Киеву.

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