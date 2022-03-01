Волгоград, , 15:36 — REGNUM В Волгоградской области за истекшие сутки госпитализирован 221 новый ковид-пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 марта в федеральном оперативном штабе. Выписаны после лечения ещё 1 937 человек, от осложнений скончались 17 жителей.

Лаборатория, где проводят исследование анализов на COVID-19 (сс) Максим Мишин. mos.ru

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С начала пандемии в Волгоградской области COVID-19 подтверждён у 186 501 человек. По данным регионального оперштаба, за сутки диагноз установлен у 1 077 жителей, в том числе 273 детей, новые случаи зафиксированы в 28 муниципалитетах.

Выздоровели после перенесённой инфекции 155 379 человек, лечатся в стационарах и амбулаторно 24 755 пациентов.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 6 367 жителей.