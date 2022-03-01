Москва, 1 марта, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Оператор проекта «Северный поток — 2» — Nord Stream 2 — рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве, 1 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод «Северный поток — 2»

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Отмечается, что это связано из-за новых санкций ЕС против России. Переговоры о потенциальной неплатежеспособности компании являются конфиденциальными, уточняют источники.

В настоящее время Nord Stream 2 AG работает с финансовым консультантом над погашением ряда своих обязательств и может официально начать производство по банкротству уже на этой неделе, пишет агентство.