Луганск, , 15:33 — REGNUM Четыре населённых пункта Луганской Народной Республики подверглись обстрелам со стороны украинских военных. Об этом 1 марта заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Град» Минобороны России

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«Вооружённые формирования Украины продолжают обстрелы территории республики с применением тяжёлого вооружения», — говорится в сообщении представительства.

Всего было зафиксировано четыре обстрела, три из которых из РСЗО «Град». Мишенями для украинских боевиков стали Калиновка, Логвиново, Молочное и Первомайск.

В общей сложности со стороны ВСУ было выпущено 80 снарядов.

«Более детальная информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — добавили в СЦКК.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что киевские боевики заминировали склады с аммиаком в Северодонецке и намерены подорвать их в течение ближайших суток.

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