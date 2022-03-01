Нижняя Тура, Свердловская область, , 15:32 — REGNUM В Нижнетуринском районе Свердловской области произошло смертельное ДТП. Погибли два человека. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

ДТП

Pravovoyicentr.ru

Недалеко от поселка Ис Нижнетуринского района столкнулись самосвал «Урал» и отечественный автомобиль. По предварительным данным водитель легковой машины выехал на полосу встречного движения. Удар был такой силы, что мужчину выбросило из машины. Свердловчанин не был пристегнут ремнем безопасности. Он и его пассажир скончались в больнице Нижней Туры Свердловской области.

За рулем «Урала» находился 29-летний мужчина. В результате аварии он не пострадал. Уралец пояснил, что двигался на служебной машине в Нижнюю Туру Свердловской области со скоростью около 60 км/ч.