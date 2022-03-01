Калуга, 1 марта, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Калужский районный суд Калужской области вынес обвинительный приговор в отношении бывшего директора МУП «Калугатеплосеть» за хищение вверенных ему как руководителю денежных средств. Об этом 1 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области по взаимодействию со СМИ и общественностью, правовому обеспечению Искрина Басулина.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Суд установил, что с октября 2013 года по январь 2014 года руководитель МУП «Калугатеплосеть», используя свое должностное положение, в составе группы лиц по предварительному сговору с участием заместителя директора по экономике и финансам и главного инженера МУП «Калугатеплосеть», совершили хищение денежных средств МУП на общую сумму около девяти миллионов рублей.

В целях создания задолженности МУП «Калугатеплосеть» перед подконтрольной организацией подсудимый лично подписал подготовленные соучастником договоры на выполнение работ и акты о выполнении работ по данным договорам, заключенные между предприятием и коммерческой организацией, работы по которым фактически не выполнялись, а также лично подписал договоры, направленные на уступку права требования задолженности на сумму более 8,7 млн рублей в пользу подконтрольной коммерческой организации. Далее злоумышленники обеспечили участие коммерческой организации в долевом строительстве и получении трех квартир на улице Хрустальной, обеспечили регистрацию данных квартир на лиц из числа своего окружения. В результате указанных действий подсудимым и его соучастниками МУП «Калугатеплосеть» причинён ущерб в особо крупном размере.

«Государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства вины подсудимого, на основании которых ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — отметила Искрина Басулина.