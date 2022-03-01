Москва, 1 марта, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Распоряжение Минфину РФ направить до 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Документ 1 марта обнародован на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

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«Минфину России <…> осуществлять в 2022 году приобретение за счет средств Фонда национального благосостояния акций российских эмитентов в объеме не более одного триллиона рублей на условиях, определяемых Минфином», — говорится в распоряжении.

Также отмечается, что для выполнения этого распоряжения Минфин России может привлекать государственную корпорацию ВЭБ. РФ, а также специализированные финансовые организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Совфеде РФ считают актуальной необходимость проработки системы привлечения к ответственности зарубежных подстрекателей войны против России.