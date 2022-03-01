Тбилиси, 1 марта, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Проход в парламент Грузии 1 марта ограничили для того, чтобы предотвратить возможные провокации. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа станы.

Parliament.ge В парламенте Грузии

«Цель указанного мероприятия — превенция возможных провокаций и обеспечение рабочих условий для членов парламента Грузии и сотрудников аппарата», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что это не касается запрета проходить представителями прессы. На сегодня в парламенте запланировано внеочередное заседание.

Стоит отметить, что предыдущее внеочередное заседание парламента Грузии было назначено на 25 февраля, но не состоялось, так как на него не пришли депутаты от правящей партии «Грузинская мечта», а спикер Шалва Папуашвили не открыл дверь зала заседаний. Тогда оппозиционные депутаты хотели обсудить ситуацию на Украине.