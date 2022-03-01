Москва, 1 марта, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Главной целью покорения Вашингтоном и рядом других стран НАТО когда-то независимой Украины была всё-таки Россия. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта, об этом заявил временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Duma.gov.ru Андрей Климов

«Для нашей комиссии особо важно иметь в виду не только и даже не столько многолетнее вмешательство само по себе, сколько то, что главной целью покорения Вашингтоном и рядом других стран НАТО когда-то независимой Украины была всё-таки наша страна, ослабление и сдерживание Российской Федерации. Недаром сам план уже давно известен как проект «Анти-Россия», — сказал Климов.

По его словам, этот план предусматривал и предусматривает не только превращение братской нам страны в русофобский оплот НАТО у российских границ протяженностью 3 тыс. км.

«Он также включал и включает максимальное ужесточение противоправных антироссийских административно-экономических санкций, откровенно гебельсовскую, агрессивную пропаганду в адрес Москвы со стороны «Империи лжи». В настоящее время один из такого рода центров по производству лжи сформирован и действует под присмотром спецслужб США в Польше», — сказал сенатор.