Москва, , 15:28 — REGNUM События последних дней — военная спецоперация России и последовавшие за ней беспрецедентные по масштабу экономические санкции со стороны США, ЕС, Великобритании, Канады, Японии, а также в той или иной мере присоединяющихся к ним других стран, ответные контрмеры правительства и ЦБ по ограничению вывода капитала — создают новую реальность для российской экономики, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Блокировка наиболее ликвидной части резервов ЦБ резко ограничила возможность их использования для поддержки курса рубля, а запрет технологического импорта, блокирующие санкции против некоторых крупнейших банков, отключение части банков от SWIFT создает высокий уровень неопределенности для всех трансграничных операций.

В этих условиях 28 февраля был принят ряд экстренных мер для сдерживания оттока капитала и сохранения запасов валюты в России.

ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 20%, введена обязательная продажа 80% валютной выручки экспортеров (причем не только текущей, но и накопленной с 1 января этого года), введены многие элементы контроля за оттоком капитала (запрет брокерам исполнения сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов, мораторий на выплату доходов по ценным бумагам эмитентов РФ (дивидендов и купонов) нерезидентам, запрет на осуществление валютных операций, связанных с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа (как позднее пояснил ЦБ, это касается только новых займов и не касается обслуживания уже имеющегося долга); запрет резидентам переводить валюту на свои счета в иностранных банках и других организациях финрынка.

Ограничения движения капитала не применялись в России как минимум с 2006 года, до того они последовательно отменялись с начала нулевых. Сейчас это вынужденные меры поддержки рубля в условиях санкций на резервы ЦБ, но в сочетании с международными санкциями они способствуют усилению неуверенности иностранных инвесторов и контрагентов даже со стороны стран, неприсоединившихся к санкциям, и могут ускорить сворачивание зарубежного бизнеса в России.

К сожалению, нет никакой уверенности, что санкционный режим и контрмеры не будут и дальше ужесточаться. Это создает крайне высокие риски для ведения бизнеса в России.

Глубоко интегрированная в мировую экономику за последние 20 лет, российская экономика может быть отброшена далеко назад из-за разрыва экономических, финансовых, производственных, транспортных цепочек — быстро заместить их будет крайне трудно», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций.

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