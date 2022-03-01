Москва, , 15:32 — REGNUM Западным политикам следует следить за словами и помнить о перерастании экономических войн в настоящие. Так заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра о «тотальной экономической войне» против России.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам Медведева, экономической войной пригрозил «какой-то французский министр». Как сообщало ИА REGNUM, Ле Мэр также заявил о «чрезвычайной эффективности» антироссийских санкций.

«Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие», — подчеркнул Медведев в своём комментарии в Twitter.

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