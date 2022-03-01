Москва, , 18:19 — REGNUM Власти Грузии, отказывающиеся по прагматическим соображениям присоединиться к антироссийским санкциям, могут не выдержать давления западных стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заявил заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.

Грузинский танец George Kvizhinadze

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«Новейшая история Грузии демонстрирует нам, что правящая партия и власти не всегда могут выдерживать свою позицию, принятую первоначально, и, кроме того, мы пока не видим серьёзного давления со стороны западных партнёров. Тем более, если оно будет консолидировано со стороны США и стран ЕС, то, конечно, грузинским властям будет очень трудно выдерживать эту линию, потому что они не являются таким актором, который может защищать свою позицию. Более того, грузинская правящая элита находится в определённой зависимости от западных правительств и структур. Поэтому в случае консолидированного давления Запада грузинские власти могут изменить свою позицию. Пока решение премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили — понятное, и оно носит исключительно прагматический характер», — сказал эксперт.

Напомним, что грузинское правительство отказалось присоединяться к антироссийским санкциям, принятым западными странами.