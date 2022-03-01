Москва, 1 марта, 2022, 15:31 — ИА Регнум. В России сегодня, 1 марта, стартовала всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для учеников 1−9 классов. Как сообщили организаторы, принять участие в ней можно в течение месяца — в любой день с 1 до 31 марта на платформе Учи.ру.

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Задания олимпиады на конкретных примерах из повседневной жизни объясняют, в чем заключается рациональная модель финансового поведения. Школьникам помогут научиться распознавать приемы мошенников и маркетинговые уловки, планировать личные сбережения и расходы, безопасно пользоваться банковской картой. Отдельные блоки задач посвящены развитию предпринимательских качеств и бережному отношению к природе как части культуры потребления. Участники и победители смогут пополнить свои портфолио сертификатами и грамотами, которые появятся в их личных кабинетах на Учи.ру. Участие в ней бесплатное.

«Мы видим у молодых ребят большой запрос на самостоятельную работу и реализацию своих талантов не по найму, а в рамках своего дела или в статусе самозанятого, в интернете или креативных отраслях. Я считаю важным правильно подготовить их к этому этапу жизни. Развитие предпринимательской инициативы, переход от идеи к ее воплощению и успешной реализации проходит более успешно на основе системных знаний о финансовых, банковских процессах, системе налогообложения и других основах финансовой грамотности.

Мы уделяем большое внимание работе с молодыми предпринимателями — за прошлый год более 350 тысяч молодых индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан получили различные виды поддержки. Почти 85 тысяч молодых предпринимателей и самозанятых прошли образовательные мероприятия. Кроме того, для школьников мы проводим и поддерживаем молодежные форумы, открытые уроки и кейс-чемпионаты», — отметила заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Uchi.ru Олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для учеников 1–9 классов.

Олимпиада проводится при содействии Банка России, Минфина России, НИФИ, Минэкономразвития России в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Участвовать в олимпиаде под силу всем школьникам, это такая проба пера в мире финансов. Но в этом году, помимо заданий на формирование привычек финансово грамотного человека, мы сделали акцент на теме «Деньги и экология»: как потреблять разумно, снижая тем самым нагрузку и на личный бюджет, и на окружающую среду. Проблема сохранения мира волнует всех, и очень важно, чтобы дети с раннего возраста тоже были включены в этот процесс», — пояснил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

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В 2021 году в олимпиаде участвовали более 800 тыс. школьников.

«Знание основ управления деньгами, грамотное планирование расходов и умение копить средства во многом определяют качество жизни в современном мире. Поэтому мы в Учи.ру уже не первый год проводим онлайн-олимпиаду по финансовой грамотности и предпринимательству, которая помогает формировать у школьников правильные финансовые привычки.

Задания образовательного состязания составлены в интерактивной форме и включают в себя знакомые ребятам ситуации из реальной жизни, а также отличаются по уровню сложности для каждого класса. Убежден, что такой подход поможет заинтересовать детей темой и дать основы актуального навыка уже со школьной скамьи», — сказал генеральный директор Учи.ру Илья Паршин.

Как сообщало ИА REGNUM, цель национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.