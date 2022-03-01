1 марта 2022 | Время чтения 11 мин

24 февраля стало поворотным моментом в истории. Демократические силы Запада вновь призваны защищать основанный на правилах порядок. К счастью, западные державы обладают врожденной силой, необходимой для сдерживания России и победы над Китаем за влияние во всем мире. Единственный реальный вопрос заключается в том, есть ли у них воля и решимость сделать это в унисон.

Максим Исаев, , 16:57 — REGNUM США и страны Европы не смогли, отказавшись от поставок оружия Киеву, остановить Россию от проведения нынешней операции на Украине, хотя и «узнали» об этих планах еще осенью. К тому же невелика и вероятность того, что вводимые сейчас санкции смогут заставить Москву сменить выбранный курс и спровоцировать смену власти в России, пишет бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер в статье, вышедшей 1 марта в Foreign Affairs.

Страны, поддержавшие действия России на Украине. 2022 © ИА REGNUM

В связи с этим дипломат указывает на то, что Вашингтону необходимо вернуться к жесткой политике сдерживания. Он уверен, что фундаментально цель та же, что и была во время Холодной войны: «противодействие российскому экспансионизму, нанесение реального ущерба российскому режиму и поощрение внутренних изменений, ведущих к окончательному краху» нынешней власти.

Безусловно, эту политику сдерживания нужно адаптировать к реалиям, которые существуют сегодня, а не к тем, которые сложились в конце Второй мировой войны. В частности, необходимо активно обратить внимание на проблемы тесных связей России с сильным и вновь напористым Китаем.

Иво Даалдер Nato.int

Читайте также: Как США правильно вбить клин между Россией и Китаем — Foreign Affairs

И все же Россия — это не Советский Союз, военный и идеологический колосс, почти равный Соединенным Штатам. Хотя она остается ядерной державой, ее Вооруженные силы представляют собой тень ее прежнего советского прошлого, а ее экономика меньше, чем у Канады, в которой проживает в четыре раза меньше, чем в России. Между тем Запад стал сильнее. Соединенные Штаты сохраняют непревзойденную военную мощь и имеют экономику в 13 раз больше, чем у России.

Европа, побежденный континент, израненный войной и нищетой после Второй мировой войны, превратился в сплоченного экономического гиганта с вооруженными силами, которые, хотя и испытывают недостаток финансирования, обладают значительными современными возможностями для защиты от растянутой российской армии. В результате, хотя политика сдерживания не принесет быстрого успеха или победы, ее неуклонное применение в ближайшие месяцы и годы должно привести к необходимым переменам в России в ближайшие пять-десять лет.

Эффективное обновление сдерживания в XXI веке будет состоять из трех основных столпов: поддержание военной мощи США, отделение западных экономик от России и изоляция Москвы. Вместе эти три элемента будут неуклонно увеличивать цену продолжения экспансионистской политики для России, разжигать внутренние разногласия и дебаты и в конечном счете могут привести к смене политического руководства. Безусловно, такие изменения должны быть вызваны внутренними силами — хотя Соединенные Штаты стремятся положить конец путинизму, это произойдет только тогда, когда русский народ решит, что время пришло. Не поспособствует возврат к сдерживанию немедленному прекращению операции на Украине.

Это потребует дополнительных мер, в том числе предоставления Украине военных средств, необходимых ей для самообороны и сопротивления «оккупации». И потребуется масштабная экономическая и гуманитарная помощь, чтобы помочь «осажденному» населению Украины и тем, кто был вынужден бежать из страны.

Хотя Соединенные Штаты и другие страны НАТО имеют значительные вооруженные силы, два десятилетия недостаточного инвестирования Европы и военного присутствия США на Ближнем Востоке и в Афганистане сделали блок НАТО совершенно неподготовленным к возвращению к позиции сильного сдерживания. «Подключение» Вооруженных сил Белоруссии к российской операции на Украине означает, что новая линия фронта проводится от Балтийского до Черного моря — с восточными границами Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Венгрии и Румынии, по сути обозначая новый восточный фланг НАТО. В результате НАТО необходимо действовать быстро, чтобы защитить новый фронт.

Более того, указывает Даалдер, необходимо фундаментальное переосмысление структуры передовых сил НАТО. НАТО нужно развернуть десятки тысяч военнослужащих, а не несколько тысяч, которые были выделены до сих пор. Самым неотложным требованием является развертывание двух-трех боевых бригад в восточной Польше и южной Литве для защиты Сувалкского прохода — 60 миль, разделяющих российский Калининград и Белоруссию. Если бы российские или белорусские силы соединили эти территории, страны Прибалтики были бы фактически отрезаны от остальной части НАТО.

Солдаты НАТО NATO North Atlantic Treaty Organization

Подготовка к долгосрочному присутствию на востоке также потребует значительных инвестиций в порты, железнодорожные линии, аэродромы, дороги, системы снабжения топливом и другую критически важную инфраструктуру, чтобы повысить способность НАТО быстро усиливать свои войска. Более того, учитывая угрозы Москвы применить ядерное оружие в сочетании с размещением ядерных и, вероятно, вооруженных ракет «в Калининграде и других частях западной части России» и, возможно, в Белоруссии, НАТО необходимо будет рассмотреть адекватность своего ядерного потенциала нынешним условиям.

Ничто из этого не означает, что НАТО нужно готовиться к войне. Дело в том, что сдерживание теперь требует большей видимости и передового присутствия, чем это было до нынешнего кризиса на Украине. Что бы ни думал Кремль о насильственном пересмотре системы безопасности в Европе после 1990 года, НАТО необходимо ясно дать понять, что он не может добиться успеха. Для этого требуется сильное сдерживающее присутствие на Востоке и серьезные обязательства по увеличению расходов в долгосрочной перспективе. Решение Германии потратить сейчас €100 млрд и не менее двух процентов ВВП на оборону в будущем — большой шаг в правильном направлении.

Хотя военная мощь является основным требованием сдерживания, ее недостаточно. Действительно, передовое развертывание вооруженных сил первоначально усилит разногласия в Европе и оставит народы Украины, Кавказа, а также Белоруссии и России под властью Путина. Запад не может допустить возврата железного занавеса, разделяющего Европу. Вот почему новое сдерживание также нуждается в политике экономического разъединения и политической изоляции — мерах, которые призваны возложить на Россию всевозрастающие издержки и вызвать перемены изнутри.

Санкции, объявленные Соединенными Штатами и их союзниками, являются важным первым шагом. Россия фактически отрезана от кредитной и финансовой поддержки, а контроль за экспортом технологий серьезно сократит импорт в Россию. Подобные санкции, подчеркнул дипломат, «рассчитаны на месяцы и годы», именно тогда они окажутся эффективными.

Эффективность санкций против России будет зависеть от двух факторов. Во-первых, их острота требует, чтобы их применяли как можно больше стран.

Во-вторых, важны энергоносители. Бывший сенатор Джон Маккейн однажды незабываемо назвал Россию «заправочной станцией, маскирующейся под страну». Но это большая заправка, особенно для Европы, которая до сих пор получает 40% природного газа из России. Некоторые страны, в том числе Чешская Республика, Венгрия и Латвия, почти полностью зависят от импорта газового тепла и электроэнергии из России.

Джон Маккейн United States Studies Centre

Хотя ограничение импорта российской нефти и газа нанесет удар по российской экономике, которая сильно зависит от экспорта ископаемого топлива, ущерб, нанесенный такими ограничениями европейской экономике, также будет серьезным. Таким образом, истинное разделение займет годы, а не недели или месяцы, пока ЕС не сможет найти альтернативные источники газа и снизить свою зависимость от ископаемого топлива в рамках своих обязательств по борьбе с изменением климата.

Помимо военной мощи и экономического разъединения, России также необходимо будет изолироваться политически. Ее «неспровоцированные» действия представляют собой вопиющее нарушение Устава ООН и международного права и противоречат обязательству России не менять границы силой — обязательству, которое Москва многократно повторяла в европейских декларациях по безопасности.

Читайте также: Вучич: Идею срочного приема Косово в НАТО придумали в США и Евросоюзе

Конечно, дипломатические каналы должны оставаться открытыми, как это было во времена Холодной войны. Но обычному взаимодействию России с остальным «международным сообществом» должен быть положен конец. И изоляция эта должна выходить далеко за рамки спорта: России нет места в Большой двадцатке, в страну должны перестать массово ездить европейские лидеры, как было до нынешнего кризиса. По мнению дипломата, с Москвой не о чем говорить, кроме как «о полном и безоговорочном выводе войск» с Украины, в том числе с территорий, «оккупированных» с 2014 года.

Такие шаги включают в себя приостановку переговоров о стратегической стабильности, которые были направлены на создание предсказуемых и стабильных отношений с Россией. Такие отношения невозможны, пока у власти нынешний президент Владимир Путин.

«Мы позаботимся о том, чтобы Путин стал изгоем на международной арене», — заявил президент США Джо Байден.

Джо Байден Chicago Council on Global Affairs

Читайте также: Обама: РФ изолирована, а от ее экономики «остались рожки да ножки»

В то же время, как и во время Холодной войны, необходимы согласованные усилия по вовлечению российского гражданского общества. В этой части дипломат призывает работать с противниками нынешней специальной операции, которых с ее развитием будет больше. Кроме того, российским гражданам «потребуется доступ к точной информации, которую западные правительства могут предоставить через социальные сети, Интернет и радиовещание». Обмены между людьми должны продолжаться. Соединенные Штаты и раньше открывали двери отказникам. Могут они сделать это и теперь.

Читайте также: Психологическая война против СССР: Основные авторы и исполнители

Чтобы добиться успеха, новая политика сдерживания должна быть поддержана всеми западными союзниками — в Европе, Северной Америке и даже в Азии. Россия, как и Советский Союз до нее, стремится использовать разногласия внутри демократий и между ними. Она годами «вмешивалась в выборы и поддерживала крайне правых политиков» в Европе и за ее пределами. Она использовала «взятки и энергетическую зависимость» Запада, чтобы разделить Европу.

Для сохранения единства Запада США, которые вновь стали его лидером, должны будут внимательно прислушиваться к союзникам и быть готовыми изменить курс, чтобы удержать всех на борту.

Важным отличием эпохи Холодной войны от сегодняшнего дня является статус Китая. Пекин перестал быть второстепенным игроком на мировой арене и превратился в крупнейшего конкурента Вашингтона и крупнейшего геополитического соперника в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами. Украинский кризис возник в момент, когда отношения между Россией и Китаем стали особенно тесными. Их лидеры встречались 38 раз с тех пор, как в 2012 году Си Цзиньпин стал председателем КНР, в том числе недавно, на открытии зимних Олимпийских игр. Там они выступили с совместным заявлением, отметив, что их партнерство «безгранично». Пекин не осуждает операцию России на Украину, а обвиняет Соединенные Штаты и НАТО в недостаточном учете интересов безопасности России.

Однако заявления Пекина содержали скрытое беспокойство в связи с действиями Путина. В совместном заявлении ничего не говорится об Украине, а официальные заявления постоянно подчеркивают принципиальную приверженность Китая суверенитету, территориальной целостности и невмешательству во внутренние дела других стран. Китай воздержался при голосовании по резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей Россию, вместо того чтобы присоединиться к Москве и проголосовать против. Более того, Пекин никогда не признавал «аннексию» Крыма Россией, предполагая, что он может непредвзято относиться к будущему Украины. Таким образом, можно попробовать оценить, можно ли убедить Пекин оказать давление на Россию.

Однако даже если у Пекина есть сомнения, вряд ли в его интересах помогать Соединенным Штатам против России. Действительно, китайские лидеры, несомненно, приветствуют возобновившуюся озабоченность США вопросами безопасности в Европе, поскольку это дает Пекину больше свободы маневра в собственном регионе. Китай также, вероятно, поможет смягчить некоторые экономические последствия санкций для России, хотя его возможности ограничены, особенно в финансовой сфере, где транзакции в значительной степени остаются прерогативой западных валют, использование которых в настоящее время России запрещено.

Таким образом, сдерживание России потребует внимания к Китаю. Одним из способов усилить влияние Запада на Пекин могло бы стать укрепление политических, экономических и военных связей между развитыми демократиями Азии, Европы и Северной Америки. Расширенная «семерка», например, может включать в себя Австралию и Южную Корею, а также участие глав ЕС и НАТО. Эти страны и организации должны будут разработать общие стратегии и политику не только для сдерживания России, но и для эффективной конкуренции с Китаем.

24 февраля стало поворотным моментом в истории. Демократические силы Запада вновь призваны защищать основанный на правилах порядок. К счастью, западные державы обладают врожденной силой, необходимой для сдерживания России и победы над Китаем за влияние во всем мире. Единственный реальный вопрос заключается в том, есть ли у них воля и решимость сделать это в унисон.