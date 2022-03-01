Кострома, 1 марта, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Найден подрядчик для реставрации и ремонта самой известной достопримечательности Костромы — пожарной каланчи. Об этом со ссылкой на сайт госзакупок сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева ИА REGNUM Пожарная каланча в Костроме

Приведением объекта в порядок должно заняться общество «ДИЗАЙН» из Чебоксар. Компания является крупным поставщиком в государственных контрактах, её главный заказчик — Министерство культуры. Общество уже работало в Костромской области, выполняя ремонт окон в административном здании на улице Советской, 52 в Костроме. В нём находятся департаменты информационной политики и природных ресурсов региона. Всего на сайте госзакупок размещено 99 контрактов, заключенных с компанией. По 18 из них исполнение было прекращено по соглашению сторон. Ни одного случая разрыва договора по причине невыполнения работ не зафиксировано.

Напомним, аукцион на реставрацию каланчи объявлялся в 2020 году, однако ни одна организация на него не заявилась. Причиной этого эксперты назвали низкую начальную максимальную цену контракта — 6,6 млн рублей и ошибки в техническом задании. Начальная цена нового контракта увеличена в 7 раз и составляет почти 45 млн рублей.

На новый конкурс заявилась только эта компания, её предложение совпало с НМЦ. За эту сумму общество укрепит кирпичную кладку башни, восстановит штукатурку и декор, отреставрирует лестницу, ограждения, отремонтирует кровлю, заменит окна и двери постройки. Работы должны начаться 1 апреля 2022 года и завершиться 30 ноября 2023 года. Сейчас контракт находится на подписании у поставщика.