Лозанна, Швейцария, 1 марта, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Российские и белорусские спортсмены могут быть допущены к участию в международных соревнованиях только в нейтральном статусе. Об этом 1 марта заявила Международная федерация плавания (FINA).

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«FINA определила, что любые спортсмены из России или Белоруссии, участвующие в соревнованиях FINA, могут выступать только как нейтральные лица», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в этом случае они будут выступать под флагом FINA и с гимном FINA.

Также сообщается, что FINA отозвала у президента России Владимира Путина орден, который был ему вручен в 2014 году.

Ранее FINA отменила юниорский чемпионат мира по плаванию, который должен был состояться 23−28 августа в Казани, а также этапы мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду в Казани.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по освобождению Украины от фашистов, пришедших к власти в результате переворота в 2014 году и устроивших геноцид жителей Донбасса.