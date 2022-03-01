Москва, 1 марта, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В Совфеде считают актуальной необходимость проработки системы привлечения к ответственности зарубежных подстрекателей войны против РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.

Duma.gov.ru Андрей Климов

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"Мы должны реагировать в правовом поле, цивилизованно и адресно», — подчеркнул глава временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Он напомнил о том, что действующий Уголовный кодекс РФ содержит две статьи, прямо связанные с этой темой: ст. 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» и ст. 354 УК РФ «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны».

По словам Климова, наиболее отъявленные заморские негодяи и провокаторы начиная с ноября 2021 года едва ли не ежедневно призывали страны НАТО к военным действиям в отношении России.

«Так, экс-президент Польши Лех Валенса на днях прямо заклинал нанести военный удар по Москве, по всем нам с вами», — указал сенатор.

Он также напомнил, что нынешний американский президент Джо Байден лично курировал при Бараке Обаме реализацию киевского путча и, по сути, превращение украинской земли в театр военных действий против Российской Федерации. Сам же Обама еще восемь лет назад грозился порвать Россию в клочья, добавил Климов.

«Разве все эти и подобные им фигуранты не заслуживают серьезной правовой оценки?» — задает он вопрос.

Климов также затронул и тех, кто, являясь российскими гражданами, сознательно работает против России в прямом взаимодействии с зарубежными антироссийскими центрами.

«Мы уже напоминали им с площадки нашей сенаторской комиссии о статье 275 действующего УК РФ — «Государственная измена», — напомнил сенатор.

Статья 275, в частности, предусматривает суровое наказание за такие деяния, как «оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ», указал сенатор.