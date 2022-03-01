Москва, , 15:20 — REGNUM Музыкант Борис Гребенщиков записал видеообращение к поклонникам относительно военной спецоперации. Он опубликовал ролик в личном Instagram-аккаунте.

Борис Гребенщиков (сс) Lumiere2

https://www.instagram.com/tv/Cahfk7aIaVt/

«Война между Россией и Украиной — это безумие», — говорит Гребенщиков. «А люди, которые её развязали — позор России», — считает он.

Ранее против спецоперации России на территории Украины высказался ряд представителей шоу-бизнеса. Среди них были исполнители Noize MC, Моргенштерн, Гуф, Сергей Лазарев, актриса Варвара Шмыкова, режиссёр Кантемир Балагов, блогер Юрий Дудь и многие другие.

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