Москва, 1 марта, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Музыкант Борис Гребенщиков записал видеообращение к поклонникам относительно военной спецоперации. Он опубликовал ролик в личном Instagram-аккаунте.

(сс) Lumiere2 Борис Гребенщиков

Гребенщиков заявил, что вооружённый конфликт между Россией и Украиной — это «безумие». Он также раскритиковал людей, которые ответственны за его начало.

Ранее против спецоперации России на территории Украины высказался ряд представителей шоу-бизнеса. Среди них были исполнители Noize MC, Моргенштерн, Гуф, Сергей Лазарев, актриса Варвара Шмыкова, режиссёр Кантемир Балагов, блогер Юрий Дудь и многие другие.