Москва, 1 марта, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Все финансовые транзакции по картам внутри страны обрабатываются Национальной системой платежных карт. Поэтому действия Mastercard (а также аналогичные действия Visa) никак не скажутся на работе ее карт в РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Maxpayne473 Кредитные карты Visa и Mastercard

«Пока не закончится срок действия карт Mastercard, ими можно будет продолжать спокойно оплачивать покупки, совершать переводы внутри страны.

После чего можно будет поменять на карту «Мир» или на карту той же системы, но в другом, неподсанкционном банке.

Правда, карты Mastercard банков, подпавших под жесткий вариант санкций, перестанут работать при оплате покупок за рубежом или в зарубежных онлайн-магазинах.

Также, скорее всего, возникнут трудности при платежах через сервисы типа Google Pay или Apple Pay.

Но данный шаг не окажет существенного влияния на бизнес Mastercard на данном этапе. Хотя определенный негативный фон вокруг акций компании эта новость будет создавать.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках санкций против России международная платежная система Mastercard заблокировала доступ к своей системе для некоторых российских финансовых систем.

Читайте также: Mastercard заблокировала доступ к своей сети для ряда финансовых учреждений