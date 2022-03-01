Мурманск, 1 марта, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса в Мурманской области нанесли на интерактивную карту портала «Наш Север», сообщает региональное правительство.

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

« Сервис позволяет определить местоположение пользователя на карте и подобрать ближайшую точку приема помощи для жителей республик», — пояснил руководитель ЦУР Алексей Медведев.

В настоящее время в регионе открыто 30 пунктов. Собрано уже более тонны гуманитарной помощи.

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