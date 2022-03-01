Йошкар-Ола, , 15:15 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 1 марта лечение получают 329 пациентов, из них у 216 жителей подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Вход в «красную зону» Павел Соболев © ИА REGNUM

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В том числе, у 311 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 285 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 44 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, шесть человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы 22 человека, выписаны 84 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 марта выздоровели с начала пандемии 33 205 жителей республики, за последние сутки выписаны 367 человек. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 42 916 случаев заражения коронавирусом, из них 105 — за последние сутки.

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