Ростов-на-Дону, , 15:14 — REGNUM В Ростовской области опровергли слухи об эвакуации заключённых из двух исправительных колоний. Якобы осуждённых должны были перевести в другие исправительные учреждения.

Фейк

«Появившаяся в ряде мессенджеров информация о том, что осужденные ИК-1 (Зверево) и Таганрогского СИЗО №2 ГУФСИН России по Ростовской области перевезены в другое учреждение, не соответствуют действительности. Учреждения функционируют в штатном режиме», — уточнили в пресс-службе донского управления ФСИН России.

ИА REGNUM сообщало, что власти Ростовской области призывают жителей Дона сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам, доверять только официальным источникам информации.