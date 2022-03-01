* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:13 — REGNUM Власти афганской провинции Дайкунди задержали несколько гражданских лиц за последние две недели. По словам источников газеты «8 Собх», от них, многие из которых являются бывшими сотрудниками силовых структур, требуют оружие.

Арест 禁书 网

Один из таких источников в городе Нили, административном центре провинции, сообщил, что за последние две недели местные власти задержали в провинции «десятки» человек. По его словам, дома обыскиваются, мужчин арестовывают и пытают в тюрьме. Источник добавил, что эта тенденция наблюдается и в некоторых других районах Дайкунди, включая уезды Санге-Тахт, Бандар и Пато.

Другой источник подтвердил обыски домов бывших военных и гражданских чиновников в Нили, заявив, что бывший сотрудник национальной безопасности был вынужден купить оружие и передать его талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потому что у него не было оружия в доме. По словам собеседника, ещё одного человека пытали до такой степени, что он сейчас находится в критическом состоянии. Источник призвал «временное правительство» прекратить задержания и пытки.

Другой источник в уездах Санге-Тахт и Бандар-Дайкунди сообщил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не соблюдают указ об амнистии. По его словам, они требуют оружие и технику от сотрудников прежнего режима, хотя в первые дни прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти они сдали и то, и другое. Он также призвал высокопоставленных чиновников «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прекратить преследовать людей. По его словам, ряд местных чиновников злоупотребляют своими полномочиями.

Среди задержанных есть члены семей ряда бывших государственных чиновников. Три дня назад арестовали родственника и охранника бывшего члена провинциального совета Субхана Наиби. Согласно источникам, местные власти заявили, что Субхан Наиби должен явиться сам, чтобы они могли освободить его родственника. Согласно источникам, не пожелавшим назвать свои имена, также арестованы трое родственников Саида Бакира Муртазави, бывшего начальника полиции Дайкунди. Источники также сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали сына Саида Тахира Этемади, бывшего губернатора уезда Пато. Собеседники утверждают, что эти люди подвергаются пыткам в тюрьме.

Начальник полиции Дайкунди Сиддикулла Абид заявил в присутствии десятков жителей и влиятельных лиц провинции, что любой человек, кто представляет угрозу режиму, будет наказан.

«Будь он мулла или пастух; любой, кто не подчиняется этой системе, будет наказан», — подчеркнул он.

По словам источников, ситуация в Дайкунди ухудшается день ото дня.